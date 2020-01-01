الصحة تحدث البروتوكول العلاجي لمرضى "كوفيد 19"

غزة / سما /

حدثت اللجنة الاختصاصية بوزارة الصحة البروتوكول العلاجي لمرضى "كوفيد 19" ضمن المعايير والدراسات الحديثة.



وقال د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة،إنه تم عرض هذا البروتوكول على رؤساء أقسام الباطنة ومناقشته واعتماده من مدير عام المستشفيات، بما يضمن المتغيرات العالمية المعتمدة على الدراسات الموثقة والمدعمة بالدليل الطبي وتم توزيعه على المستشفيات.



وتابع:" وبناءً على ذلك تم اعتماد سياسات العلاج بالأكسجين لمرضى "كوفيد 19" داخل أقسام الباطنة ضمن المعايير العالمية المحدثة وخبرات الدول الأخرى بما يضمن تأمين العلاج بالأكسجين للمرضى بالطريقة الصحيحة والكميات اللازمة مع ضمان الاستخدام الرشيد للموارد.