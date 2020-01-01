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الإعلام الاسرائيلي يكشف عن موعد زيارة نتنياهو للبحرين و الإمارات

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الاسرائيلي يكشف عن موعد زيارة نتنياهو للبحرين و الإمارات



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "i24" الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات والبحرين مطلع الأسبوع المقبل.

وسيلتقي نتنياهو خلال زيارته ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان نتنياهو أعلن أمس الثلاثاء أنه سيزور البحرين قريبا، بناء على دعوة ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "تحدثت هاتفيا مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان آل خليفة"، مشيرا إلى أن الجانبين "متحمسان للغاية لثمار السلام التي سيجنيها البلدان في وقت قصير جدا".

وأكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني الأسبوع الماضي، أنه نقل طلبا رسميا لفتح سفارة لبلاده لدى إسرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة.

المصدر: "i24"

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