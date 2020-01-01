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حماس تستنكر العدوان الصهيوني المتكرر على القنيطرة في الجولان المحتل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر العدوان الصهيوني المتكرر على القنيطرة في الجولان المحتل



غزة/سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي ان القصف الصهيوني على القنيطرة في الجولان السوري المحتل، عدوان هجمي، وعربدة صهيونية على كل المنطقة. 

وان العدوان المتكرر على سوريا هو امتداد لجرائم الاحتلال التي لا تتوقف ضد شعبنا الفلسطيني وضد كل شعوب المنطقة،  يأتي هذا العدوان بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي للجولان المحتل، وهو ما يمثل مشاركة أمريكية فعلية في هذا العدوان. 

أَضاف بأن تصاعد هذا العدوان يأتي مع مسارعة بعض الأطراف في المنطقة للتطبيع مع العدو الصهيوني، وما هو ما يُغري الاحتلال الصهيوني على مواصلة وتصعيد عدوانه.

و ان استمرار العدوان الصهيوني على الأمة، يلزمه توحيد جهود ومواقف القوى الحية في كل مكونات الأمة لمواجهة المشروع الصهيوني ودحره عن الأرض العربية.

#حازم قاسم #حماس #القصف الصهيوني #الجولان السوري #مايك بومبيو #التطبيع مع اسرائيل

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