طقس فلسطين: منخفض جوي وأمطار متفرقة

رام الله/سما/

تتأثر البلاد في النصف الثاني من اليوم الأربعاء بمنخفض جوي يحمل معه إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتساقط الأمطار في معظم المناطق مع تميز نسبي للمناطق الساحلية الفلسطينية، وتسود اجواء شتوية اليوم وغداً الخميس تحديداً.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم الأربعاء والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم الأربعاء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-3 درجات، و تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام في مختلف المناطق، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد خصوصاً خلال ساعات العصر والمساء الأولى في السواحل الجنوبية بشكل أساسي، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق مع هطول الأمطار المتفرقة في معظم أنحاء البلاد، والتي قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية مع هبات نشطة في الجبال.

وفي يوم غد الخميس يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 3-4 درجات، وتبقى البلاد تحت تأثيرات المنخفض الجوي، وتهطل الأمطار المتفرقة في مناطق مختلفة من البلاد خصوصاً في النصف الأول من النهار مع أجواء باردة نسبياً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية نهاراً، وتتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

وفي يوم الجمعة لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً نهاراً خصوصاً في الجبال، مع فرصة غير مستبعدة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق فترة الظهر والعصر، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

وفي يوم السبت لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودىة قليلاً في بقية المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام،