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بايدن: هذه ليست ولاية أوباما الثالثة

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 02:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: هذه ليست ولاية أوباما الثالثة



وكالات

صرح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بأن ولايته الرئاسية لن تكون بمثابة "ولاية ثالثة" للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبا له.

وقال بايدن في تصريح لقناة "إن بي سي" الأمريكية إن "هذه ليست ولاية أوباما الثالثة... لأننا أمام عالم مختلف تماما عما كان في عهد أوباما وبايدن".

وأضاف أن "الرئيس ترامب غيّر المشهد"، وأن الوضع كان عبارة عن "أمريكا لوحدها" وليس "أمريكا أولا" خلال فترة رئاسة ترامب.


ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه عملية الانتقال من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الإدارة المقبلة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية رسميا بعد.

وتجدر الإشارة إلى بايدن واجه انتقادات على نيته تعيين أشخاص كانوا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

#جو بايدن #باراك أوباما #الانتخابات الأمريكية #دونالد ترامب

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