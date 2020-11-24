  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الملك سلمان بن عبد العزيز: استهداف الحوثيين لمنشآتنا ضرب لعصب الاقتصاد العالمي

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 02:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان بن عبد العزيز: استهداف الحوثيين لمنشآتنا ضرب لعصب الاقتصاد العالمي



وكالات

أكد مجلس الوزراء السعودي إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية التي تنفذها جماعة الحوثيين، وآخرها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.


وشدد خلال جلسته التي عقدها عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته".

وأضاف: "نؤكد على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفها".

وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية في وقت سابق اليوم، أن "هجوم الحوثيين الصاروخي على منشأة تابعة لها في مدينة جدة غرب المملكة، أحدث فجوة في خزان نفطي مما أدى إلى انفجار ثم حريق تم إخماده بسرعة".

وأعلن الحوثيون أمس الاثنين مهاجمة محطة التوزيع "بصاروخ مجنح نوع "قدس 2" "دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".

وتبعد مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر 600 كم عن أقرب نقطة حدودية مع اليمن.

#السعودية #شركة أرامكو #الحوثيون

الأكثر قراءة اليوم

فتوح يكشف سبب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ..وسبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

حقيقة وفاة الفنان الفلسطيني عماد فراجين في الاردن

الزهار : زيارة نتنياهو للسعودية تمهد لعمل عسكري ضد دول كبرى في المنطقة

صحيفة تكشف كيف سيدخل الإماراتيون والبحرينيون المسجد الأقصى

الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوضح رؤيته السياسية تجاه دول العالم ويكشف عن فريقه

حماس وفتح تتبادلان التهم بشأن فشل حوارات المصالحة الفلسطينية الاخيرة بالقاهرة

الأخبار الرئيسية

مستوطنات

هآرتس تتساءل: ماذا عن مذبحة كفر قاسم ومخالفة القانون الدولي ببناء المستوطنات؟

الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوضح رؤيته السياسية تجاه دول العالم ويكشف عن فريقه

ابو مرزوق يكشف كواليس مباحثات المصالحة الاخيرة بالقاهرة.. ويقول: فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية!

بيبي

الإعلام الإسرائيلي يتساءل عن هدف تسريب خبر لقاء نتنياهو وبن سلمان

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة