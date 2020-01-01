بومبيو يقول إن وزارة الخارجية بدأت عمليات انتقال السلطة لإدارة بايدن

وكالات

وعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بالتصرف وفقا لأحكام القانون خلال تسليم السلطة لإدارة جو بايدن الذي فاز، بحسب البيانات الأولية، الانتخابات الرئاسية.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، ردا على السؤال المناسب: "سنفعل كل ما يطلبه القانون"، دون أن يوضح معنى كلامه.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن وزارة الخارجية بدأت عملية الانتقال، بعد أن أقرت إدارة الخدمات العامة بفوز جو بايدن، وفقا لرويترز.

كان مصدر في إدارة الرئاسة الأمريكية، إفاد الأربعاء، بأن البيت الأبيض قد سمح بتقديم المعلومات المخصصة لرئيس الدولة، لجو بايدن الذي يعتبر رئيساً منتخباً للولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المصدر، سيتمكن بايدن من الوصول إلى أخر معلومات استطلاعية.

ويعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بدء إجراءات الانتقال الفوري إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أخطرت الرئيس المنتخب جو بايدن، بفوزه بالانتخابات وبدء العملية الانتقالية، مساء الاثنين.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه "أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.