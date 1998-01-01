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ترشيح محمد بن زايد ونتانياهو لجائزة نوبل للسلام

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترشيح محمد بن زايد ونتانياهو لجائزة نوبل للسلام



وكالات

رشح اللورد دايفد ترمبل، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لجائزة نوبل للسلام، بعد توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين.


ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، رشح اللورد ترمبل، الشيخ محمد بن زايد وبنيامين نتانياهو للجائزة في نسختها المقبلة.


وفاز ترمبل، الوزير الأول السابق لإيرلندا الشمالية، بالجائزة في عام 1998 لجهوده في إيجاد حل سلمي للصراع في إيرلندا الشمالية.

ووفقا لقوانين الجائزة، فإن ترشيح أحد الفائزين السابقين بالجائزة يجب أن يتم مناقشته من قبل اللجنة المنظمة.

#جائزة نوبل #بنيامين نتنياهو #ولي عهد أبو ظبي

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