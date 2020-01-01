شاهد..ترامب يقدم أقصر مؤتمر صحفي لأي رئيس أميركي في التاريخ

واشنطن/سما/

فاجئ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الجميع داخل غرفة الإفادة وقدم أقصر مؤتمر صحفي لأي رئيس أميركي في التاريخ.



وفي كلمة لا تتجاوز دقيقة و6 ثواني، تحدث ترامب للصحفيين في أقصر مؤتمر يقدم من غرفة الإفادة الصحفية.

وخرج ترامب، ويبدو عليه الغضب، ليتحدث عن أرقام البورصة والتوصل للقاح، ليقول إنه "أراد فقط تهنئة الأميركيين والعاملين في هذه الإدارة".



وقال ترامب: "حسنًا ، شكرًا جزيلا لك. أريد فقط أن أهنئ الجميع. بلغ متوسط مؤشر داو جونز الصناعي لسوق الأسهم 30.000 وهو الأعلى في التاريخ. لم نكسر 30000 مطلقًا. وهذا على الرغم من كل ما حدث مع الوباء".