  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنود الاحتلال تحاول اعتقال أحد المصابين من سيارة الإسعاف خلال المواجهات في الأغوار الشمالية

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنود الاحتلال تحاول اعتقال أحد المصابين من سيارة الإسعاف خلال المواجهات في الأغوار الشمالية



سما

دانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اعتداء جنود إسرائيليين على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومحاولتهم اعتقال مصاب كانت تقلّه.

وقالت الكيلة: "العالم شاهد بالصوت والصورة كيف اقتحم جنود الاحتلال سيارة إسعاف بقوة السلاح محاولين اعتقال أحد المصابين، دون مراعاة لحالته الصحية".

وأضافت: "الاعتداء تم دون أي احترام للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على احترام وحماية الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمرافق الطبية وضمان عدم تعرض أفراد الطواقم الطبية لأي خطر أو إصابتهم بأي أذى".

وتابعت: "القانون ينص أيضا على عدم مهاجمة المستشفيات ولا سيارات الإسعاف وعدم إلحاق الضرر بها".

وأظهر شريط فيديو مصور لحظة مهاجمة عدد من الجنود الإسرائيليين سيارة إسعاف تحمل شابا فلسطينيا مصابا وحاولوا سحبه من السيارة بالقوة، إلا أن رجال الإسعاف منعوهم من ذلك.

#مي الكيلة #الهلال الاحمر #جنود الاحتلال #الاسعاف والطوارئ

الأكثر قراءة اليوم

فتوح يكشف سبب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ..وسبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن

الزهار : زيارة نتنياهو للسعودية تمهد لعمل عسكري ضد دول كبرى في المنطقة

حقيقة وفاة الفنان الفلسطيني عماد فراجين في الاردن

صحيفة تكشف كيف سيدخل الإماراتيون والبحرينيون المسجد الأقصى

لهذا السبب .. صحيفة عبرية: إسرائيل ستسمح للسعودية بإدارة جمعيات خيرية في القدس الشرقية

الأخبار الرئيسية

مستوطنات

هآرتس تتساءل: ماذا عن مذبحة كفر قاسم ومخالفة القانون الدولي ببناء المستوطنات؟

الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوضح رؤيته السياسية تجاه دول العالم ويكشف عن فريقه

ابو مرزوق يكشف كواليس مباحثات المصالحة الاخيرة بالقاهرة.. ويقول: فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية!

بيبي

الإعلام الإسرائيلي يتساءل عن هدف تسريب خبر لقاء نتنياهو وبن سلمان

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة