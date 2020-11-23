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لبنان ثانيا وسوريا الرابعة في التضخم الأعلى في العالم

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 12:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان ثانيا وسوريا الرابعة في التضخم الأعلى في العالم



وكالات

أعد الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور ستيف هانك تصنيفا لدول العالم من حيث معدلات التضخم الأعلى في العالم، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر الجاري.

ووفقا لتصنيف الخبير فقد جاءت فنزويلا في المرتبة الأولى حيث بلغ معدل التضخم السنوي 2133%، فيما جاء لبنان في المرتبة الثانية بمعدل يبلغ 365%، ومن ثم زيمبابوي 358%.

واللافت في التصنيف بأن سوريا، التي انهكتها الحرب خلال السنوات الماضية، والتي تخضع لعقوبات غربية شديدة جاءت في المرتبة الرابعة (287%)، يليها السودان في المرتبة الخامسة (223%).

وعلق الخبير على مسألة ارتفاع لبنان إلى المرتبة الثانية في التصنيف قائلا، إن لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح ‏بالمرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي. وأضاف الخبير: "من المثير للصدمة مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع ‏بينما بيروت تحترق".

#فنزويلا #لبنان #زيمبابوي #سوريا #السودان #بيروت #التضخم الأعلى في العالم

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