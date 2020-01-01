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فيديو ملخص أهداف مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري الأبطال

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ملخص أهداف مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري الأبطال



وكالات / سما /

حقق فريق برشلونة الأسباني فوزاً مستحقاً على نظيرة الأوكراني دينامو كييف بنتيجة (4/0) ؛ اطار الجولة الرابعة من عمر منافسات دوري أبطال أوروبا في المجموعة السادسة .

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي كابتن ونجم الفريق الأول بقرار فني وغياب جييراد بيكيه و سيرجيو ربيرتو بداعي الإصابة و غياب ايضاً لاعب خط الوسط فرينكي ديونغ بقرار من المدرب .

حيث دخل فريق برشلونة بلاعبين أغلبيتهم من البدلاء خلال الشوط الأول ، الذي لم يشهد اي نجاعة وقوة فريق برشلونة المعتادة . 

وفي الشوط الثاني خلال الربع الأول منه شهدت المباراة عدة تغيرات ، ورجعت فلسفة برشلونة المعتادة و سجل عند الدقيقة ال50 اللاعب سيرجو ديست ظهير برشلونة الأيمن الهدف الاول لبرشلونة 

وضاعف مهاجم برشلونة مارتن بريثوايت نتيجة المباراة في الدقيقة 52  لتصبح هدفين مقابل لا شيئ .

وتحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد دفع مدافع الفريق الأوكراني لمهاجم برشلونة مارتن برايثوايت  ، وكان على تسديدها اللاعب نفسه ليسجل ثاني اهدافه في الدقيقة 71.

وضاعف أنطوان جريزمان في الدقيقة 91  ويسجل رابع أهداف الفريق الكتالوني . 

وبهذ الفوز يبلغ برشلونة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ويرفع رصيده من النقاط لـ 12 نقطة في صدارة المجموعة .

 

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