الصحة الإسرائيلية: 11 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة و128 حالة حرجة

القدس المحتلة /سما/

شُخصت 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة في هذه الفترة، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 8,958، من مجمل الإصابات المسجلة من آذار/ مارس الماضي، والتي وصلت إلى 330,796.

وأوضحت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 1.8%، علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 949 إصابة جديدة بعد إجراء 53,393 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 2,821 حالة، إذ لم تسجل حالات وفاة منذ منتصف الليلة الماضية. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة تسجيل 11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 278، من بينها 128 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 115 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المشافي 500 مريض، بينهم 82 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 8,324 مصابا العلاج المنزلي، في حين يتلقى 134 مصابا العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.