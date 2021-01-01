الاحتلال يفرج عن أمين سر فتح بالقدس بكفالة مالية

القدس المحتلة /سما/
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن أمين سر حركة فتح إقليم القدس شادي مطور بكفالة مالية 3 آلاف شيقل، بذريعة خرق قرار التواصل مع نائب رئيس الحركة محمود العالول، ومدير وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيم.
وكانت سلطات الاحتلال استدعت مطور للمرة الخامسة في أقل من شهر، للتحقيق معه حول خرق قرار منع التواصل مع شخصيات ورموز وطنية فلسطينية.
وقال مطور إن سلطات الاحتلال تشن حملة هستيرية ضد أبناء القدس بشكل عام وضد اعضاء إقليم فتح بشكل خاص، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تسعى جاهدة لفرض سيادتها على القدس.
وكانت سلطات الاحتلال سلمت مطور قراراً بعدم دخول الضفة الغربية لمدة 6 شهور، إلى جانب سحب إقامة زوجته وطردها خارج القدس.