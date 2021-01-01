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الاحتلال يفرج عن أمين سر فتح بالقدس بكفالة مالية

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن أمين سر فتح بالقدس بكفالة مالية



القدس المحتلة /سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن أمين سر حركة فتح إقليم القدس شادي مطور بكفالة مالية 3 آلاف شيقل، بذريعة خرق قرار التواصل مع نائب رئيس الحركة محمود العالول، ومدير وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيم.

وكانت سلطات الاحتلال استدعت مطور للمرة الخامسة في أقل من شهر، للتحقيق معه حول خرق قرار منع التواصل مع شخصيات ورموز وطنية فلسطينية.

وقال مطور إن سلطات الاحتلال تشن حملة هستيرية ضد أبناء القدس بشكل عام وضد اعضاء إقليم فتح بشكل خاص، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تسعى جاهدة لفرض سيادتها على القدس.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت مطور قراراً بعدم دخول الضفة الغربية لمدة 6 شهور، إلى جانب سحب إقامة زوجته وطردها خارج القدس.

#سلطات الاحتلال #حركة فتح #شادي مطور

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