"نتنياهو يزور البحرين والإمارات مطلع الأسبوع المقبل"

القدس المحتلة /سما/

يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، البحرين والإمارات، مطلع الأسبوع المقبل، في زيارة علنية أولى لرئيس حكومة إسرائيلي لهاتين الدولتين، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء اليوم، الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو سيلتقي خلال "جولته الخليجية" ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في المنامة، كما سيجتمع بولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، في أبو ظبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموظفين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في مرحلة التنسيق مع المسؤولين في الإمارات والبحرين لتحديد برنامج الزيارة.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد الزيارة النهائي، موضحة أن "الترتيبات الأخيرة جارية مع كلا البلدين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نتنياهو أنه سيزور البحرين قريبا، وذلك في أعقاب محادثة هاتفية، أمس، بينه وبين ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة. وأضاف نتنياهو أنه بحث خلال هذه المحادثة تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقال نتنياهو إنه "تحدثت مع ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهذه ثاني محادثة بيننا، وودية للغاية"، مضيفا أنه "دعاني إلى زيارة رسمية للبحرين في الفترة القريبة وسأفعل ذلك باسمكم (باسم الإسرائيليين)، وبسعادة".

وتابع نتنياهو أن "كلانا متأثرين من حقيقة أن بإمكاننا جلب ثمار السلام لشعبينا ودولتينا في الفترة القصيرة المقبلة".

وفي سياق متصل، نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن وزير الخارجية، غابي أشكنازي، سيزور البحرين، في 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وأن نتنياهو يريد زيارة البحرين قبل أشكنازي، كي يكون المسؤول الإسرائيلي الأول الذي يزور المنامة.