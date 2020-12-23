أخبار الأسرى: أحكام وتمديد توقيف وإفراجات

رام الله /سما/

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم الثلاثاء، على الأسير عبد الرحيم صالح زيد من جنين، بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات، وعلى الاسير ناصر أنور أبو زيديه من مخيم قلنديا شمالي القدس بالسجن الفعلي لمدة 33 شهر، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 4000 شيكل، وعلى الأسير محمد سميح العباسي من حي رأس العامود ببلدة سلوان بالقدس بالسجن الفعلي لمدة 32 شهرا، وعلى الأسير محمد أبو شريدة من مدينة طوباس بالسجن لمدة 4 شهور.

وقررت المحكمة الإفراج عن الشاب مجاهد غازي النعسان من المغير شرق رام الله بغرامة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل بعد قضائه 12 يوماً في التحقيق.

ومددت المحاكم توقيف الفتى الأسير سفيان فتحي كنعان من بلدة حزما حتى تاريخ 30/12/2020، والأسرى هاني ارميلات، وأسامة السعدي، والجريح ناطق حنتولي، وعلاء الدين زكارنة، وصدام السعدي، وساري فشافشة من محافظة جنين لمدة 8 أيام .

وأجلت محاكمة الأسيرين وسيم وأمير أبوعيشة من الخليل الى تاريخ 23/12/2020 ، الأسير محمد القط من حلحول شمال الخليل ، إلى تاريخ 4/1/2021 ، الأسير عبيدة خلدون البرغوثي من قرية كوبر قضاء رام الله، حتى تاريخ 30/12/2020 وهو نجل الأسير خلدون البرغوثي المقرر الإفراج عنه بتاريخ 31/12/2020 .

وأفرج الاحتلال عن الأسير بشار يعقوب البدوي من مخيم العروب شمال الخليل، بعد اعتقالٍ استمر عامين ،الأسير محمد عبد ربه النباهين 22 عاما سكان البريج ، بعد اعتقال دام عامين وشهرين علما أنه اعتقل خلال مسيرات العودة و الأسير عبدالله شحادة من قرية عوريف بعد اعتقال استمر ٢٠ شهرا.