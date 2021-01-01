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شاهد: السيسي يوجه رسالة إلى الشعب المصري حول فيروس كورونا

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: السيسي يوجه رسالة إلى الشعب المصري حول فيروس كورونا



القاهرة /سما/

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري حول التعامل مع أزمة كورونا، مؤكدا أنه سيتم توفير اللقاح لجميع المصريين المصابين بالفيروس المستجد.

وأشار السيسي في كلمة مسجلة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، إلى أنه تم التعامل مع الأزمة منذ البداية بشكل متوازن وهو ما كان محل تقدير من جانب العديد من الدول.

وأكد الرئيس المصري أن الوباء ما زال مستمرا وحرصنا يجب أن يستمر، ولا بد من مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الأمر على محمل الجد كي لا يتم تكرار عملية الحظر مرة أخرى.

وأضاف الرئيس السيسى أن جهود مصر في مواجهة كورونا لاقت ترحيبا من الجميع، مؤكدا أنه تم مناقشة كافة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

ودعا الرئيس السيسى المصريين للحذر و الحيطة لأن إصابات كورونا في تزايد، مؤكدا أن الوعي هو اللقاح الحقيقي للتعامل مع فيروس كورونا.

وطالب السيسي المواطنين بالحذر والحيطة لأن إصابات كورونا في تزايد، مضيفا: "حريصون على صحة المصريين وأدعوهم لعدم الجلوس في الأماكن المغلقة".

وأوضح السيسى أن المؤشرات تؤكد أن لقاح كورونا لن يكون متاحا إلا فى منتصف العام المقبل.

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