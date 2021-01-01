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4 ملفات مهمة محور النقاش.. غزة: اجتماع مصيري غدا بين فيليب لازاريني واتحاد موظفي الاونروا

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 ملفات مهمة محور النقاش.. غزة: اجتماع مصيري غدا بين فيليب لازاريني واتحاد موظفي الاونروا



غزة /سما/

أكد رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين التابع للأونروا بغزة د. محمود حمدان، أن اجتماع سيعقد غدا مع المفوض العام للأونروا في أول زيارة له لقطاع غزة.

وأوضح د. حمدان في حديثٍ لإذاعة صوت القدس مساء اليوم الثلاثاء، أن أهم الملفات التي سيتم بحثها ما يلي: "ملف رواتب الموظفين - التقليصات الأخيرة التي حصلت في المساعدات الغذائية - وقف التوظيف - تجميد الكثير من الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين".

وقال: "إن المعلومات المتوفرة للاتحاد حتى اللحظة أن الراتب سيكون مجتزأ هذا الشهر، مطالبًا اللجنة الاستشارية المكونة من الدول المانحة والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين أن يجدوا البدائل اللازمة لدعم اللاجئين.

وأضاف: "حتى اللحظة لم يتم تحديد نسبة الراتب ونحن نرفض التجزئة، لأن ذلك سينعكس على كافة اللجان والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس للأونروا".

وشدد على أن راتب موظفي الأونروا لا يجب أن يخضع لأهواء دولة ظالمة مثل الولايات المتحدة الامريكية، مشيرًا إلى ان موظفي الاونروا لهم موقف حاسم من هذا الأمر وسيكون لديهم النضال النقابي الكامل الذي قد يصل إلى الإضراب المفتوح.

وتساءل د. حمدان، لماذا لا تكون هناك ميزانية ثابتة للأونروا في الأمم المتحدة؛ كبقية الهيئات التابعة للأمم المتحدة، خاصةً أنّها مؤسسة تم إنشاءها قبل 70 عاما بموافقة 180 دولة.

#اتحاد الموظفين #الاونروا #فيليب لازاريني #قطاع غزة #رواتب الموظفين

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