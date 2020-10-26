الاحتلال يفرج عن المخرج والفنان عبد الرحمن الظاهر

رام الله /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، عن المخرج والفنان المهندس عبدالرحمن أسعد الظاهر 38 عاما ًمن مدينة نابلس والذي اعتقل من منزله فجر 26-10-2020.

وقال الظاهر، إنه أطلق سراحه من سجن مجدو الى حاجز الجلمة، بعدما أمضى فترة طويلة رهن التحقيق في زنازين سجن "بيتح تكفا"،

وأضاف" تعرضت للعزل والتحقيق في الزنازين الانفرادية بتهم مفبركة، تؤكد أن الاعتقال جزء من سياسة العقاب والاستهداف التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا بطريقة منافية للقوانين والاعراف"، وأكمل " أكبر دليل على الاعتقال التعسفي اطلاق سراحي لعجزهم عن ادانتي وتوجيه أي تهمة بحقي ".