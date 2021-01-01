  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني يحذر من المنخفض القادم

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يحذر من المنخفض القادم



رام الله /سما/

استنادا الى بيانات الارصاد الجوية والتي تثبت تعرض فلسطين لمنخفض جوي ماطر وعاصف خلال اليومين القادمين فإن الدفاع المدني يهيب بالمواطنين ما يلي:

 تفقد مصارف المياه والتأكد من خلوها من المعيقات.

 على السائقين التأني في القيادة وعدم المغامرة بدخول تجمعات المياه وترك مسافة كافية بين المركبات.

تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير عن اسطح المنازل.

 الاستخدام الامن لوسائل التدفئة.

 استخدام الانارة البديلة الامنة عند انقطاع التيار الكهربائي.

 ازالة الشواحن من مقابس الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

 الاتصال المبكرعلى الرقم 102 عند حصول أي طارىء.

#الدفاع المدني #المنخفض الجوي

الأكثر قراءة اليوم

فتوح يكشف سبب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ..وسبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

محمد رمضان ينتقد جمهوره وعقوبات ضده وإلغاء مسلسله في رمضان 2021

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن

الزهار : زيارة نتنياهو للسعودية تمهد لعمل عسكري ضد دول كبرى في المنطقة

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق يكشف كواليس مباحثات المصالحة الاخيرة بالقاهرة.. ويقول: فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية!

بيبي

الإعلام الإسرائيلي يتساءل عن هدف تسريب خبر لقاء نتنياهو وبن سلمان

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

حماس وفتح تتبادلان التهم بشأن فشل حوارات المصالحة الفلسطينية الاخيرة بالقاهرة

الهباش يوضح حقيقة مزاعم اسرائيلية بخصوص زيارة المسجد الأقصى