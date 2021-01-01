الدفاع المدني يحذر من المنخفض القادم

رام الله /سما/

استنادا الى بيانات الارصاد الجوية والتي تثبت تعرض فلسطين لمنخفض جوي ماطر وعاصف خلال اليومين القادمين فإن الدفاع المدني يهيب بالمواطنين ما يلي:

تفقد مصارف المياه والتأكد من خلوها من المعيقات.

على السائقين التأني في القيادة وعدم المغامرة بدخول تجمعات المياه وترك مسافة كافية بين المركبات.

تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير عن اسطح المنازل.

الاستخدام الامن لوسائل التدفئة.

استخدام الانارة البديلة الامنة عند انقطاع التيار الكهربائي.

ازالة الشواحن من مقابس الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

الاتصال المبكرعلى الرقم 102 عند حصول أي طارىء.