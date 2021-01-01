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الجيش المصري ينفذ تدريبات لمواجهة الكوارث

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري ينفذ تدريبات لمواجهة الكوارث



القاهرة /سما/

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ سيناريو لمجابهة الأزمات والكوارث وتنسيق الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا والحد من أخطار السيول والأمطار المتوقعة.

وقامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظتي الشرقية وأسوان بتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظتين.

وتم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة و"تم عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف في التوقيتات المحددة وتوفير أماكن إيواء للمتضررين من تلك الأزمة وذلك بإنشاء معسكرات الإيواء العاجلة".

#الجيش المصري #مصر #القوات المسلحة المصرية

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