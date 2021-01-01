رغم عدم وجود علاقات بينهما.. إسرائيل تدرج السعودية على القائمة الخضراء

القدس المحتلة /سما/

أعلنت إسرائيل أنها أدرجت السعودية على قائمة الدول الخضراء لجهة انتشار كورونا، غداة تقارير عن مباحثات سرية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي العهد محمد بن سلمان نفتها الرياض.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية الثلاثاء أن القرار اتخذ أمس، وأن لا علاقة بين قرارها هذا وزيارة نتنياهو المفترضة إلى مدينة نيوم السعودية على البحر الأحمر الأحد.

وبموجب هذا القرار، يعفى الوافدون من السعودية إلى إسرائيل من الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وقال المدير العام لوزارة الصحة هزي هليفي لمحطة "كان" الإسرائيلية العامة "كانت السعودية في القائمة السابقة منطقة حمراء لكن انخفضت معدلات الإصابة" فيها، مضيفا "إنها الآن خضراء، ولا علاقة بزيارة أي شخص لأي دولة بهذا القرار".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو سافر مساء الأحد إلى نيوم في السعودية لإجراء محادثات تاريخية مع ولي العهد محمد بن سلمان، وأكد مصدر حكومي إسرائيلي، إجراء المحادثات وهو ما نفته الرياض.