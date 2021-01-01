  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

رغم عدم وجود علاقات بينهما.. إسرائيل تدرج السعودية على القائمة الخضراء

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم عدم وجود علاقات بينهما.. إسرائيل تدرج السعودية على القائمة الخضراء



القدس المحتلة /سما/

أعلنت إسرائيل أنها أدرجت السعودية على قائمة الدول الخضراء لجهة انتشار كورونا، غداة تقارير عن مباحثات سرية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي العهد محمد بن سلمان نفتها الرياض.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية الثلاثاء أن القرار اتخذ أمس، وأن لا علاقة بين قرارها هذا وزيارة نتنياهو المفترضة إلى مدينة نيوم السعودية على البحر الأحمر الأحد.

وبموجب هذا القرار، يعفى الوافدون من السعودية إلى إسرائيل من الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وقال المدير العام لوزارة الصحة هزي هليفي لمحطة "كان" الإسرائيلية العامة "كانت السعودية في القائمة السابقة منطقة حمراء لكن انخفضت معدلات الإصابة" فيها، مضيفا "إنها الآن خضراء، ولا علاقة بزيارة أي شخص لأي دولة بهذا القرار".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو سافر مساء الأحد إلى نيوم في السعودية لإجراء محادثات تاريخية مع ولي العهد محمد بن سلمان، وأكد مصدر حكومي إسرائيلي، إجراء المحادثات وهو ما نفته الرياض.

#اسرائيل #السعودية #نتنياهو #محمد بن سلمان #التطبيع مع اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

فتوح يكشف سبب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ..وسبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

محمد رمضان ينتقد جمهوره وعقوبات ضده وإلغاء مسلسله في رمضان 2021

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن

الزهار : زيارة نتنياهو للسعودية تمهد لعمل عسكري ضد دول كبرى في المنطقة

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق يكشف كواليس مباحثات المصالحة الاخيرة بالقاهرة.. ويقول: فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية!

بيبي

الإعلام الإسرائيلي يتساءل عن هدف تسريب خبر لقاء نتنياهو وبن سلمان

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

حماس وفتح تتبادلان التهم بشأن فشل حوارات المصالحة الفلسطينية الاخيرة بالقاهرة

الهباش يوضح حقيقة مزاعم اسرائيلية بخصوص زيارة المسجد الأقصى