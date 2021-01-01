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الإمارات تعيد فتح المساجد لصلاة الجمعة اعتبارا من 4 ديسمبر

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تعيد فتح المساجد لصلاة الجمعة اعتبارا من 4 ديسمبر



ابو ظبي/سما/ وام

أعلنت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات بالإمارات إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءا من 4 ديسمبر وفق عدد من الإجراءات الاحترازية.

وتتضمن الإجراءات السماح بطاقة استيعابية تقدر بـ30% والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد، وتنظيم حركة الدخول والخروج.

ولن تزيد مدة الخطبة مع الصلاة على 10 دقائق، وعلى جميع المصلين ارتداء الكمامات وإحضار سجادة خاصة للصلاة وسوف يستمر إغلاق أماكن الوضوء ودورات المياه ومصليات النساء والبرادات.

وأعلنت الهيئة عن تعديل توقيتات الصلوات اليومية بحيث تكون 15 دقيقة قبل الإقامة، و10 بعد الصلاة، ما عدا صلاة المغرب التي ستكون 5 دقائق قبل الإقامة.

ونوهت الهيئة بالالتزام بقراءة القرآن من المصحف الشخصي أو من الأجهزة الذكية إلى جانب تحميل تطبيقات المتابعة الصحية المعتمدة في الدولة وتفعيلها خلال الحضور للمسجد.

#الامارات #اعادة فتح المساجد #فيروس كورونا

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