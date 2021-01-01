بالفيديو: طليب تؤكد فوزها بعضوية الكونغرس بـ "مقلوبة" فلسطينية

واشنطن /سما/

احتفلت رشيدة طليب، النائبة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، الثلاثاء، بتأكيد إعادة انتخابها رسميا عضوة بمجلس النواب، بإعداد طنجرة من أكلة "مقلوبة الدجاج" الفلسطينية.

ونشرت طليب، التي فازت بمقعد مجلس النواب عن الدائرة 13 في ولاية ميشيغان، مقطعا مصورا لها على موقع تبادل الصور "إنستغرام"، وهي تقوم بقلب طنجرة المقلوبة، ابتهاجا بتأكيد تفوقها على منافسها الجمهوري ديفيد دودنهوفر.

وعنونت المقطع قائلة: "عندما تؤكد ولاية ميشيغان رسميا نتائج تصويت 5.5 ملايين شخص في الانتخابات، تحتفل مع المقلوبة".

كما أرفقت المقطع بأغنية تراثية فلسطينية بعنوان "بنت العرب".

وطليب واحدة من عضوتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي، حيث تمت إعادة انتخاب إلهان عمر في مجلس النواب.

وإلهان، أول نائبة مسلمة محجبة، حصلت على الجنسية الأمريكية، بعد لجوئها من الصومال، في تسعينيات القرن الماضي، واحتفظت بمقعدها ممثلة للدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا.

والمقلوبة، طبق رئيس من الأطباق العربية التراثية من المطبخ الفلسطيني والشامي، وتتكون من أرز مع خضروات مقلية متنوعة، بينها الباذنجان أو القرنبيط أو البطاطا، ويوضع معها لحم الضأن أو الدجاج.

وتقدم المقلوبة عادةً مع اللبن أو الزبادي أو السلطة العربية المكونة من الطماطم والخيار والبقدونس والخس وعصير الليمون.