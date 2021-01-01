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إصابة مواطنين إثر انفجار بمحل للبصريات في البيرة

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطنين إثر انفجار بمحل للبصريات في البيرة



البيرة /سما/

أصيب مواطنان بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة، إثر انفجار داخل محل للبصريات بمدينة البيرة، مساء اليوم.

وأفادت دائرة العمليات بشرطة محافظة رام الله والبيرة، أن الانفجار وقع في محل النور للبصريات القريب من مسجد جمال عبد الناصر في مدينة البيرة، ما أدى إلى إصابة الفتى أيهم قلالوة (16) عاماً بجروح ورضوض إثر إنهيار جانب من جدار المحل عليه، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، لتلقي العلاج، بينما أصيب صاحب المحل أحمد نجيب الخولي بحروق في وجهه، وتم إسعافه ميدانياً.

وحسب هندسة المتفجرات بجهاز الشرطة، فإن الإنفجار نتج عن تسرب غاز من إسطوانة يستخدمها صاحب المحل للحام النظارات أثناء عمله، ونتج عنه فضلاً عن إصابة المواطنين، إنهيار إحدى واجهات المحل الداخلية، وتحطم واجهة الزجاج الأمامية للمحل.

وكانت طواقم الدفاع المدني وهندسة المتفجرات وصلت على الفور إلى موقع الانفجار، وعملت على إخلاء المصابين، بينما بدأت الشرطة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب.

#اصابة مواطنين #انفجار #بلدية البيرة

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