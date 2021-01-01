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غزة: تحرير مئات المخالفات وتوقيف مواطنين خالفوا إجراءات السلامة

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تحرير مئات المخالفات وتوقيف مواطنين خالفوا إجراءات السلامة



غزة /سما/

أغلقت الشرطة في غزة 95 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت في تقريرها اليومي توقيف 60 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم، وتوقيع 107 تعهداً بحق آخرين بعدم تكرارها.

وحررت الشرطة 244 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، فيما حررت 106 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، وحجز 22 مركبة أخرى تكررت مخالفتها".

كما، أوقفت الشرطة 66 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي، وتوقيع تعهدات بحقهم، وأنهت 43 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.

#الشرطة #غزة #فيروس كورونا

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