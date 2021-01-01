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"التنمية" تصدر تقريرًا تفصيليًا حول خدماتها لمتضرري كورونا بغزة

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية" تصدر تقريرًا تفصيليًا حول خدماتها لمتضرري كورونا بغزة



غزة /سما/

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تقريرا تفصيليا لعملها ونشاطاتها في تقديم كافة الخدمات لمراكز الحجر الصحي والمنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة، وكذلك في تقديم المساعدات للعائلات التي حجرت في منازلها بقرار من وزارة الصحة منذ أغسطس الماضي.  

وقال وكيل الوزارة غازي حمد، إن وزارته مستمرة في تقديم الخدمات بشكل يومي لنحو 20 مركز حجر صحي تضم نحو 2500 مواطن ممن تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تشمل تقديم وجبات الطعام ومستلزمات الايواء، فضلا عن المشروبات الساخنة والأجهزة الكهربائية، كما تقوم الوزارة وبالتعاون مع بعض المؤسسات الشريكة بتقديم خدمات الدعم النفسي للمواطنين في مراكز الحجر.

وأضاف حمد أنه وزارته تقوم بمتابعة البيوت التي لا زالت محجورة، والتي بلغت حتى هذا اليوم نحو 5158 أسرة وتضم نحو 27731 فردا، فيما قدمت الوزارة المساعدات العينية المختلفة من مواد غذائية أو طرود خضار وغيرها للأسر التي تم التعامل معها والتي بلغ عددها 13532 أسرة تضم 86349 فردا، فيما لا زال هناك نحو 1588 أسرة من الأسر المحجورة  منزليا من إجمالي الأسر التي تم التعامل معها ولم تتلقى مساعدات من وزارة التنمية وجارِ العمل على توفير هذه المساعدات لها بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لتغطية كافة الاسر المحجورة والتي تحتاج إلى مساعدة عاجلة.

 وأشار إلى أن عدد الطرود الغذائية التي قدمت منذ بداية انتشار الوباء في قطاع غزة بلغ نحو 18 الف طرد.

وذكر حمد أن الوزارة لا زالت تواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين، وخاصة النساء والأطفال في مراكز الحجر الصحي وتقدم لهم مساعدات مالية وعينية بالتعاون مع مؤسسات عديدة.

وبين أن قيمة المبالغ التي صرفت على مراكز الحجر والبيوت المحجورة منذ بداية انتشار الجائحة في قطاع غزة بلغت نحو 5 مليون و200 ألف شيكل .

وأوضح حمد ان الوزارة خصصت جزءا من هذه المساعدات لعدد من ذوي الإعاقة، وكذلك للبيوت الفقيرة والتي تستفيد من البرنامج الوطني .

ولفت إلى أن الوزارة عملت على توفير الفرشات الطبية والوسائل المساعدة الخاصة باستخدام ذوي الاعاقة من خلال مشاريع تقدمت بها العديد من المؤسسات والجمعيات.

وأكد حمد أن الوزارة تسعى بشكل حثيث لإنجاز بطاقة ذوي الاعاقة التي تسهل عليهم الحصول على مختلف الخدمات الحكومية وغيرها، مبينا أنه جرى عقد لقاءات وورشات عمل عديدة مع شبكة المنظمات الاهلية والجمعيات الخاصة بذوي الاعاقة لتجهيز البرامج المحوسبة والبيانات والاليات اللازمة لتنفيذ هذه البطاقة.

ونوه إلى أن هناك العديد من المشاريع التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الشريكة ومنها المشاريع المقدمة من مؤسسات دولية، مبينا أن هذه المشاريع ركزت على دعم الأسر الفقيرة في الحصول على إيجارات وتوفير مبالغ مالية لعدد من الأسر لمدة اشهر متوالية وفي عمليات ترميم لمنازل .

وثمن حمد دور المؤسسات الجمعيات المحلية والدولية التي قدمت نموذجا في تحمل المسئولية الاجتماعية وفي الوقوف الى جانب الفئات المهمشة والضعيفة .

وشدد على أن الوضع في قطاع غزة صعب جدا، فيما زاد وباء كورونا الأزمة تعقيدا مما يستلزم جهودا أكبر من المؤسسات لتكثيف المساعدات لقطاع غزة.

#غزة #التنمية الاجتماعية #مساعدات #فيروس كورونا #قطاع غزة

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