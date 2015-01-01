  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو مويس يبحث مع سفير سلوفاكيا تعزيز التعاون في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مويس يبحث مع سفير سلوفاكيا تعزيز التعاون في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي



رام الله /سما/

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية سلوفاكيا لدى دولة فلسطين جوزيف هيدك، سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين.

 وناقش الطرفان خلال اللقاء، آليات دعم أبحاث علمية مشتركة بين باحثين فلسطينيين وسلوفاكيين في مواضيع مشتركة تهم البلدين، وتوسيع الشراكات بين الجامعات الفلسطينية والسلوفاكية، والعمل على تبادل الزيارات بين الكوادر الأكاديمية والطلبة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب.

وأكد أبو مويس على تعزيز التعاون في مجال التعليم التقني كتوجه للحكومة الفلسطينية، والتعاون في مجال المنح الدراسية في المجالات التي تحتاجها فلسطين.

واتفق الطرفان على بدء العمل على وضع تفاهمات لمذكرة تفاهم تشمل جميع البنود التي تم مناقشتها لتوقيعها بين الطرفين بعد اتمامها.

 بدوره، أكد جوزيف أهمية الشراكة بين البلدين في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، متعهدا بالعمل على توسيع الشراكة القائمة.

#وزارة التعليم العالي #محمود أبو مويس #جمهورية سلوفاكيا

الأكثر قراءة اليوم

فتوح يكشف سبب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ..وسبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟

محمد رمضان ينتقد جمهوره وعقوبات ضده وإلغاء مسلسله في رمضان 2021

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن

الزهار : زيارة نتنياهو للسعودية تمهد لعمل عسكري ضد دول كبرى في المنطقة

صحيفة تكشف كيف سيدخل الإماراتيون والبحرينيون المسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

حماس وفتح تتبادلان التهم بشأن فشل حوارات المصالحة الفلسطينية الاخيرة بالقاهرة

الهباش يوضح حقيقة مزاعم اسرائيلية بخصوص زيارة المسجد الأقصى

860x484 (1)

فصائل المقاومة : كل الخيارات مفتوحة اذا ما تعرض شعبنا لخطر الموت بكورونا

5fbcd30f4c59b711674273cd

لهذا السبب .. صحيفة عبرية: إسرائيل ستسمح للسعودية بإدارة جمعيات خيرية في القدس الشرقية