أبو مويس يبحث مع سفير سلوفاكيا تعزيز التعاون في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

رام الله /سما/

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية سلوفاكيا لدى دولة فلسطين جوزيف هيدك، سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، آليات دعم أبحاث علمية مشتركة بين باحثين فلسطينيين وسلوفاكيين في مواضيع مشتركة تهم البلدين، وتوسيع الشراكات بين الجامعات الفلسطينية والسلوفاكية، والعمل على تبادل الزيارات بين الكوادر الأكاديمية والطلبة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب.

وأكد أبو مويس على تعزيز التعاون في مجال التعليم التقني كتوجه للحكومة الفلسطينية، والتعاون في مجال المنح الدراسية في المجالات التي تحتاجها فلسطين.

واتفق الطرفان على بدء العمل على وضع تفاهمات لمذكرة تفاهم تشمل جميع البنود التي تم مناقشتها لتوقيعها بين الطرفين بعد اتمامها.

بدوره، أكد جوزيف أهمية الشراكة بين البلدين في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، متعهدا بالعمل على توسيع الشراكة القائمة.