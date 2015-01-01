التجمع الديمقراطي للمهن الطبية المساعدة ينظم يوم توعوي بمحافظة خانيونس

غزة /سما/

نظم التجمع الديمقراطي للمهن الطبية المساعدة - الإطار المهني للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - يوم توعوي حول جائحة كورونا في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث جاب شوارع رئيسية بالمحافظة.

وشمل هذا اليوم توزيع أكثر من 1500 كمامة و1050 برشور توعوي عن جائحة كورونا وكيفية الوقاية منها والحد من انتشارها.

وقال التجمع الديمقراطي للمهن الطبية المساعدة إن هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي يقدمها التجمع بهدف نشر الوعي، لافتا إلى أهمية التزام المواطنين بالإرشادات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية.

وأكد التجمع الديمقراطي للمهن الطبية المساعدة على ضرورة تكثيف حملات الوقاية والتوعية والإرشاد بين المواطنين في كافة المناطق والأحياء منعا لحدوث أي كارثة.

وحذر التجمع الديمقراطي للمهن الطبية المساعدة من خطورة التراخي في اتباع المواطنين للتعليمات السليمة التي تحفظ سلامة وأمن المواطنين من أي خطر قد يهدد حياتهم.

وثمن التجمع الديمقراطي للمهن الطبية المساعدة جهود كافة الطواقم الطبية والأمنية جراء هذه الأزمة، متمنيا السلامة لعموم شعبنا الفلسطيني.