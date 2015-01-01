التعليم الإسرائيلية: 1659 طالبا و459 معلما مصابون بكورونا

القدس المحتلة /سما/

نشرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، معطيات حول الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الأطفال في روضات الأطفال وطلاب التعليم الخاص والمدارس.

وحسب المعطيات، فإنه يوجد 271 مريضا بكورونا بين 512,555 طفلا في الروضات، و737 مريضا من بين 1,072,031 طالبا في المدارس الابتدائية، و651 مريضا من بين 805,779 طالبا في المدارس فوق الابتدائية.

وفي المحصلة، هناك 1659 طالبا مريضا بكورونا، إضافة 459 معلما مرضى بكورونا. وجرى إغلاق 27 مدرسة من بين 5000 مؤسسة تعليمية، بسبب انتشار الفيروس. كما تم إغلاق 219 روضة أطفال من أصل 21 ألف روضة بسبب انتشار الفيروس.

وصادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) وبالإجماع على عودة متدرجة للمدارس في جميع المراحل، على أن تكون الابتدائيات أولا، وذلك من خلال استكمال عودة طلاب وطالبات الصفوف الخامسة والسادسة للتعليم الوجاهي بمجموعات صباح اليوم.

وتقرر أن يكون التعليم الوجاهي لمدة 3 أيام مع استكمال التعليم عن بعد، فيما لا يستبعد إمكانية تطبيق منظومة التعلم بورديات، خاصة بفي لمرحلتين الإعدادية والثانوية وصفوف الخوامس والسوادس.

وبموجب الخطة التي تم المصادقة عليها سيتم استثناء العودة للمدارس في البلدات المصنفة حمراء وبرتقالية، وتقرر أيضا أن طلاب المدارس الثانوية في المدن الخضراء والصفراء سيعودون إلى المدرسة يوم الأحد المقبل، بينما طلاب المدارس الإعدادية سيعودون إلى المدرسة يوم الأحد التالي، أي يوم 6 كانون الأول/ديسمبر.