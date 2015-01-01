خبير اسرائيلي: حزب الله يحذر لبنان من التعاطي مع المفاوضات مع إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

قال الباحث الإسرائيلي في مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة والخبير في شؤون حزب الله شمعون شابيرا إن حزب الله أوضح لرئيس لبنان الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها في مفاوضاته مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية.



وأوضح شابيرا وفق القناة 7 العبرية، أن زعيم الحزب حسن نصر الله أشار إلى أن حزب الله لا يتدخل في المفاوضات، لكن مقال افتتاحي لصحيفة الأخبار اللبنانية المنسوبة للحزب إعلاميًا للتنظيم الإرهابي نبه إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون يجب أن يمتنع عن قبول دعوة الوزير الإسرائيلي يوفال شتاينتس من أجل مفاوضات مفتوحة أو سرية.



ولفت إلى أن ذلك يعكس موقف حزب الله، ويرى أن لبنان وافق على التفاوض على الحدود البحرية بضغط أمريكي، ويعتقد أن المصاعب الاقتصادية للبنان ستؤدي إلى تنازلات والامتثال لمطالب إسرائيل.



ونوه شابيرا إلى أن إسرائيل تتوقع عبثًا أن يفتح التقدم في موضوع ترسيم الحدود البحرية الباب أمام مناقشة مسألة التطبيع بين البلدين.