فرض إغلاق صحي على قرى فلسطينية بمناطق الـ 48

القدس المحتلة /سما/

يفرض عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، إغلاقًا صحيًا لمدة 5 أيام على قريتي كفرمندا ومجد الكروم التي يقطن بها فلسطينيين داخل مناطق عام 48، وذلك بسبب تصاعد المنحنى الوبائي فيهما.

وسيتم إغلاق مداخل ومخارج القريتين ومنع الخروج والدخول إلا في الحالات الضرورية فقط، كما سيتم تشديد القيود على المحلات التجارية. بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وتفيد آخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أنه خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، تم تسجيل 943 إصابة جديدة بكورونا.

ويتواجد في المستشفيات حوالي 508 حالات تتلقى العلاج، منها 275 حالة خطيرة، و120 تحت أجهزة التنفس، في حين بلغت حالات الوفيات 2811 حالة.