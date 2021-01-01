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بحضور اشتية: توقيع اتفاقيات دعم نرويجي بقيمة 7.5 مليون دولار لصالح التعليم والمرأة

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحضور اشتية: توقيع اتفاقيات دعم نرويجي بقيمة 7.5 مليون دولار لصالح التعليم والمرأة



رام الله /سما/

وقعت اليوم الثلاثاء، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، عدد من الاتفاقيات بدعم من النرويج بقيمة 7.5 مليون دولار.

ووقع الاتفاقيات في مكتب رئيس الوزراء برام الله، مع ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيزتي، وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووزيرة المرأة آمال حمد، ووزير المالية شكري بشارة، ونائب رئيس بعثة UNDP لدى فلسطين تشيتوس نوجوشي، بحضور وزير القدس فادي الهدمي.

وتشمل الاتفاقيات دعم عدد من المدارس في مواجهة فيروس "كورونا"، من خلال تطوير مرافق شرب المياه، ومرافق غسيل الأيدي، بالإضافة الى دعم التعليم والتدريب التقني والمهني في مدارس القدس، واتفاقية دعم برنامج العمل من أجل المال عبرUNDP، تشمل قطاعات التعليم والزراعة والصحة والبلديات، بالإضافة الى تمكين المرأة والشباب.

وثمن رئيس الوزراء الدعم النرويجي المقدم لفلسطين، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني للحكومة والشعب النرويجي.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #النرويج

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