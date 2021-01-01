تامر حسني يفاجئ طفلاً بزيارة إلى منزله.. شاهد ردة فعل الطفل (فيديو)

وكالات / سما /

حقق الفنان تامر حسني أمنية طفل كان يتمنى رؤيته بسبب حبه وإعجابه الشديد به، وذلك بزيارته إلى البيت بشكل مفاجئ بالاتفاق مع والدة الطفل في مشهد أثار إعجاب رواد السوشال ميديا خاصة رد فعل الطفل غير المتوقع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة وهي تصور ابنها، في حين تقوم أخرى بفتح الباب، حيث كانت على علم بمجيء تامر عكس الطفل الذي كان يجهل كليا ما يحدث، لتقوم السيدة بفتح الباب وهنا يتفاجأ الطفل بوقوف تامر أمامه ليصاب بصدمة ودهشة وظل صامتا لفترة.

كما ظهر تامر في الفيديو وهو يحرك الطفل ليفيقه من صدمته، ليقوم الطفل بعد ذلك باحتضان تامر، وعلقت الأم: "ده كان حلم حياته يشوفك".

ولاقى الفيديو ردود فعل متباينة بين الجمهور، وجاءت التعليقات:" تامر انسان فعلا ..ياعيني الواد من الصدمة منطقش ..ياقلبي رد الفعل الطفل فظيع..الطفل عاوز يقول انا في حلم..ياريت يانجم الاجيال تجيلي أنا كمان".