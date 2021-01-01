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طرق بسيطة تساعد فى علاج آلام العضلات

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرق بسيطة تساعد فى علاج آلام العضلات



وكالات / سما /

آلام العضلات قد نتيجة محتملة لممارسة التمارين الرياضية الشديدة قد يتراوح نوع الألم الذى يعانى منه الشخص بين كونه فوريًا أو متأخرًا يُعرف وجع العضلات الفوري بعد التمرين بألم العضلات الحاد يتميز بإحساس حارق في العضلات، يُعرف وجع العضلات الذى يحدث بعد فترة تأخير من 24 إلى 72 ساعة باسم DOMS، أو تأخر ظهور وجع العضلات. يتميز هذا بالألم الذى يعانى منه المرء في العضلات بعد فترة طويلة ويليه تيبس العضلات، وفقا لتقرير لموقع time now news.

تناول الكثير من الماء

يجب على المرء أن يحافظ على رطوبته بغض النظر عن الموقف لأنه يساعد على تغذية الجسم إلى مستويات كبيرة تأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء لأن الجفاف يمكن أن يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بتقرحات العضلات لأنه يجعل من الصعب طرد السموم من الجسم.

استهلك البروتين

البروتين هو تغذية مهمة يحتاجها الجسم لبناء عضلات صحية قم بتضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي للعمل على زيادة الوزن بشكل صحى ونمو العضلات قد تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين الدجاج والجبن والحليب والزبادي وما إلى ذلك.

استهلك مضادات الأكسدة

من المعروف أن مضادات الأكسدة فعالة ضد الألم لأنها تحتوى على خصائص مضادة للالتهابات. يمكنك تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وإدراج بعضها كجزء من نظامك الغذائي بعد التمرين بعض أنواع المكسرات الغنية بمضادات الأكسدة تشمل المكسرات والكركم وتوت الشوكولاتة.

استخدام الحرارة

يمكن أن يساعد تطبيق الحرارة على المناطق المصابة بالألم فى تقليل الألم الناجم عن وجع العضلات هناك عدة طرق لفعل الشيء نفسه يشمل البعض غمر المنطقة المصابة في الماء الدافئ مع إضافة بعض الزيت فيه، وتبليل منشفة أو قطعة قماش بالماء الدافئ ووضعها على المنطقة المصابة، والاستحمام الدافئ.

الحصول على بعض التدليك

لقد وجد أن التدليك وسيلة فعالة ومريحة للتعامل مع تقلصات العضلات وآلامها بسبب وجعها. يمكنك الاستفادة من التدليك والعلاج بالروائح لأنه يمكن أن يساعدك على التخلص من الألم وكذلك له تأثير مهدئ على الجسم.

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