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رابط مشاهدة الاتفاق والفتح بث مباشر اليوم .. الرياضية السعودية

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة الاتفاق والفتح بث مباشر اليوم .. الرياضية السعودية



الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة، رابط مشاهدة مباراة الفتح والاتفاق بث مباشر المقررة يوم الثلاثاء في إطار منافسات ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم.

مباراة الاتفاق والفتح مباشر تبث من ملعب استاد الأمير محمد بن فهد على القناة الرياضية السعودية الثالثة عبر نايل سات (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق جعفر الصليح.

وتأتي المباريات بين الفريقين كل موسم قوية جدا، إذ لا يمكن توقع نتيجة اللقاء وهوية الفائز، علما أن ذهاب الموسم الماضي إنتهى للاتفاق بهدف نظيف، فيما الإياب بالتعادل الإيجابي (1-1).

وجرت خمس مباريات بين الطرفين الموسم الماضي ما بين الودية والرسمية، حيث فاز الفتح في واحدة منها ومثلها للاتفاق، في حين سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي والسلبي على باقي اللقاءات.

رابط مباراة الفتح والاتفاق مباشر

ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف الاتحاد، في حين الفتح بالمركز السابع برصيد 7 نقاط كما الباطن والقادسية في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم.

واختتم لاعبو الاتفاق والفتح الليلة الماضية استعداداتهم الأخيرة قبيل الموقعة المرتقبة التي ستؤثر إيجابا أو سلبا على مصير أحدهما في المنافسة إما على المقدمة أو مؤخرة الجدول الحالي.

ومن المقرر أن يلعب فريق الفتح مع الهلال بالجولة القادمة قبل مواجهة أبها والباطن والأهلي، بينما يتأهب الاتفاق لملاقاة التعاون ثم النصر وضمك والفيصلي والقادسية والوحدة والشباب.

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