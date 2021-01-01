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إنتل تعلن عن أحدث حواسبها المحمولة

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتل تعلن عن أحدث حواسبها المحمولة



وكالات / سما /

أعلنت شركة إنتل عن حاسب لوحي مميز ستنافس من خلاله أفضل الحواسب الحديثة من شركتي Dell وHP .

وتبعا للمعلومات التي أوردتها إنتل فإن الحاسب الجديد NUC M15 سيأتي بهيكل أنيق ومتين وخفيف الوزن مصنوع من المعدن والبلاستيك، شبيه بعض الشيء يهياكل حواسب "ماك برو" التي تنتجها آبل.

ومن المفترض أن يحصل هذا الحاسب على شاشة بمقاس 15.6 بوصة بحواف رقيقة جدا، دقة عرضها تعادل (2400/1080) بيكسل، وأن يجهز بكاميرا ويب عالية الدقة، وأن يتميز بخط إضاءة مميز يمضيء بلون أزرق عند تفاعل الحاسب مع المستخدم عبر مساعد "أليكسا الصوتي.

وستضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات من نوع Core i5-1135G7 و i7-1165G7 من الجيل 11 من إنتاج إنتل، لإضافة إلى ذواكر وصول عشوائي 8 أو 16 غيغابايت يمكن توسيع سعاتها إلى 32 غيغابايت أيضا.

وسيزود الحاسب ببطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 16 ساعة متواصلة، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، و4 مايكروفونات، ومنفذي USB-A، ومنفذي USB 4 Type-C و Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI.

 

#إنتل #الحواسب

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