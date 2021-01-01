وزارة الصحة تبحث مع نظيرتها السنغافورية تبادل الخبرات في مجال مكافحة "كورونا"

رام الله / سما /

بحثت وزارة الصحة مع نظيرتها السنغافورية تبادل الخبراء في مجال مكافحة فيروس كورونا وعلاج مرضى كوفيد 19.

وقالت وزيرة الصحة د.مي الكيلة: إن خبراء فلسطينيين بحثوا مع خبراء من وزارة الصحة السنغافورية استراتيجيات التعامل وإدارة الوضع الصحي خلال جائحة كورونا، وتتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا.

وافتتحت الوزيرة الكيلة اللقاء الذي عقد عبر خاصية التراسل عن بعد، وشارك فيه وزير الصحة والتنمية الاجتماعية السنغافورية، د. مساغوس زيلكفلي، وممثل سنغافورة لدى فلسطين هوازي ديبي، إضافة إلى خبراء من القطاع الصحي الفلسطيني وممثلين عن وزارة الصحة السنغافورية.

وأشادت وزيرة الصحة بالعلاقات المتينة التي تربط فلسطين بسنغافورة، شاكرة سنغافورة حكومة وشعباً على الدعم الذي قدمته بلادهم لفلسطين في المجال الصحي، خصوصاً في ظل جائحة كورونا.