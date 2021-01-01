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المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري لدى دولة فلسطين

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير طارق طايل، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين.

ورحب المالكي بالسفير الجديد، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، باعتبار القاهرة وقيادتها سنداً رئيسياً للقضية الفلسطينية. كما ثمن الجهود التي تبذلها القاهرة للتغلب على العقبات أمام توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن موقف مصر وجهودها هي محل تقدير دائم. وأكد المالكي حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الاقليمية والدولية.

بدوره، أكد السفير المصري الجديد على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني، ودعم جمهورية مصر العربية للحقوق الوطنية الفلسطينية وحقها في تقرير المصير وانهاء الاحتلال وفقاً للشرعية الدولية.

وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير المالكي، للسفير طايل، النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقد حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، ورئيس المراسم مستشار أول عبير رمحي، ومدير إدارة الشؤون العربية مستشار أول فايز أبو الرب، والملحق الدبلوماسي هلا الشيخ من مكتب الوزير.

#رياض المالكي #فلسطين #السفير المصري

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