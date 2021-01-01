كاسيميرو يعود لقائمة ريال مدريد لإنتر ميلان

وكالات / سما /

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة إنتر ميلان، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة البرازيلي كاسيميرو، لاعب الوسط، بعد تعافيه من فيروس كورونا، بينما يغيب كريم بنزيما الذي يعوضه الشاب هوجو دورو، مهاجم الكاستيا، كما يغيب المدافع ميليتاو الذي لم يتعاف من الفيروس، وراموس وفالفيردي للإصابة.

وضمت القائمة 21 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، وألتوبي.

الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، وفيكتور شوست.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أوديجارد، وإيسكو.

الهجوم: هازارد، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجو جويس، وهوجو دورو