  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كاسيميرو يعود لقائمة ريال مدريد لإنتر ميلان

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاسيميرو يعود لقائمة ريال مدريد لإنتر ميلان



وكالات / سما /

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة إنتر ميلان، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة البرازيلي كاسيميرو، لاعب الوسط، بعد تعافيه من فيروس كورونا، بينما يغيب كريم بنزيما الذي يعوضه الشاب هوجو دورو، مهاجم الكاستيا، كما يغيب المدافع ميليتاو الذي لم يتعاف من الفيروس، وراموس وفالفيردي للإصابة.

وضمت القائمة 21 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، وألتوبي.

الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، وفيكتور شوست.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أوديجارد، وإيسكو.

الهجوم: هازارد، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجو جويس، وهوجو دورو

#زين الدين زيدان #كاسيميرو #ريال مدريد #إنتر ميلان

الأكثر قراءة اليوم

رابط التصويت على جوائز جلوب سوكر 2020 أفضل نادي في القرن 21 وأبرز مدرب ولاعب

فتوح يكشف سبب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ..وسبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟

جبريل الرجوب يكشف سبب فشل مباحثات المصالحة الفلسطينية الأخيرة في القاهرة

محمد رمضان ينتقد جمهوره وعقوبات ضده وإلغاء مسلسله في رمضان 2021

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

فصائل المقاومة : كل الخيارات مفتوحة اذا ما تعرض شعبنا لخطر الموت بكورونا

5fbcd30f4c59b711674273cd

لهذا السبب .. صحيفة عبرية: إسرائيل ستسمح للسعودية بإدارة جمعيات خيرية في القدس الشرقية

وزيرة الصحة : 17 وفاة و1946 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و555 حالة تعافٍ

الزهار : زيارة نتنياهو للسعودية تمهد لعمل عسكري ضد دول كبرى في المنطقة

الصحة في غزة: تسجيل 3 وفيات و 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 187 حالة