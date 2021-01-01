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تعرف على الغائبين عن افتتاح الممتازة والأولى

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الغائبين عن افتتاح الممتازة والأولى



غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن قائمة الغائبين للإيقاف عن الجولة الأولى من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, المقررين الجمعة القادم.

ففي الدرجة الممتازة, يفتقد شباب جباليا للثلاثي أدهم خطاب وأحمد عميرة ووجدي عودة, على غرار الجلاء الذي يغيب عنه أحمد مرزوق, فيما لن يلعب خالد دادر مع بيت حانون الرياضي, وخميس حمودة وبراء الغلبان مع التفاح.

كما يغيب مجد أبو العمرين عن صفوف الصداقة, ومحمد حسان عن الهلال, ومحمد السدودي عن خدمات الشاطئ.

أما في الدرجة الأولى, فلن يظهر يوسف داوود وعلاء إسماعيل ومحمد أبو يوسف مع خدمات النصيرات, ومحمود عيد مع خدمات البريج, وصالح بركة مع خدمات المغازي.

كذلك لن يظهر هيثم الشريف مع أهلي غزة, ونفس الأمر ينطبق على عبد الرحمن عودة ومحمود مقداد من المجمع الإسلامي.

#دوري الممتازة #دوري الأولى

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