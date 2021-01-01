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بيرلو : رونالدو لا يحظى بمعاملة خاصة في يوفنتوس

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيرلو : رونالدو لا يحظى بمعاملة خاصة في يوفنتوس



وكالات / سما /

أكد أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي بأن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يحظى بمعاملة خاصة في البيانكونيري بالرغم من تاريخه ومكانته.

ويقدم كريستيانو رونالدو مستويات طيبة مع يوفنتوس منذ بداية الموسم، بتسجيله 8 أهداف في أول ست مباريات.

وأحرز كريستيانو رونالدو أكثر من نصف أهداف يوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي هذا العام، بتسجيله 29 هدفاً من أصل 59 هدفاً.

وتحدث أندريا بيرلو في مؤتمره الصحفي قبل مباراة يوفنتوس اليوم أمام فيرينكفاروس المجري بمسابقة دوري أبطال أوروبا قائلاً “رونالدو لا يحظى بمعاملة خاصة في يوفنتوس، فأنا أعامله كما أعامل جميع اللاعبين الآخرين، أنا متواجد دائماً خارج وداخل الملعب”.

وأضاف “أتعامل مع كريستيانو رونالدو مثلما أتعامل مع جيانلوكا فرابوتا، ومانولو بورتانوفا، وهما لاعبان شابان”.

وتابع “أفعل نفس الأشياء التي اعتدت القيام بها عندما كنت لاعباً”.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني بمجموعته السابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر برشلونة الإسباني.

#يوفنتوس #كريستيانو رونالدو #أندريا بيرلو #بيرلو

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