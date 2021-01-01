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الهيئة العليا لمسيرات العودة تشيد بالموقف المصري الرافض للتطبيع

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة العليا لمسيرات العودة تشيد بالموقف المصري الرافض للتطبيع



غزة / سما /

 أشادت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة، اليوم الثلاثاء، بالموقف الشعبي المصري الرافض للتطبيع، وما عبر عنه المصريون من موقف رافض لكل أشكال التطبيع بعد ظهور أحد الفنانين المصريين مع إسرائيليين في دبي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تابعت باعتزاز كبير هذا الموقف النقابي والشعبي في مصر، والرافض لكل أشكال التطبيع والمتمترس في دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال.

وأضافت "أن هذا الموقف يضاف إلى رصيد الشعب المصري العظيم الذي يعد جدارا صلبا ومنيعا في مواجهة محاولات الاختراق من قبل الاحتلال".

ووجهت التحية للنقابات المصرية التي تنحاز للقضية الفلسطينية والثوابت القومية الوطنية وتعبر عن مصالح الشعب المصري ومصالح الشعوب العربية في رفض التطبيع ورفض كل أشكال العلاقات مع الاحتلال.

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