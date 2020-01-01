  1. الرئيسية
  2. الرياضة

دي بروين يوافق على تجديد عقده مع السيتي

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
دي بروين يوافق على تجديد عقده مع السيتي



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موافقة البلجيكي كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على تجديد عقده لفترة طويلة مع السيتيزين.

ويعتبر النجم البلجيكي كيفن دي بروين صاحب 29 عاماً من أهم نجوم مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق صيف عام 2015، قادماً من فولفسبورج الألماني بمبلغ 76 مليون يورو.

وسينتهي عقد الدولي البلجيكي كيفن دي بروين مع فريقه مانشستر سيتي صيف عام 2023، وبالرغم من ذلك كانت إدارة النادي ترغب في تمديد وتحسين عقد اللاعب من أجل مواصلة مشواره مع السيتيزين لسنوات قادمة.

وأشار موقع “Todofichajes” الإسباني إلى موافقة كيفن دي بروين على تمديد عقده لفترة طويلة مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2025.

وأضاف الموقع أن الإعلان عن تجديد عقد الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق لمدة موسمين قادمين جعل النجم البلجيكي يوافق على الفور على استمراره لفترة طويلة مع السيتي.

وأكمل الموقع بأن عقد كيفن دي بروين الجديد سيجعله الأعلى أجراً في فريق مانشستر سيتي بجانب زميله رحيم ستيرلينج.

#دي بروين #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

رابط التصويت على جوائز جلوب سوكر 2020 أفضل نادي في القرن 21 وأبرز مدرب ولاعب

فتوح يكشف سبب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ..وسبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟

جبريل الرجوب يكشف سبب فشل مباحثات المصالحة الفلسطينية الأخيرة في القاهرة

محمد رمضان ينتقد جمهوره وعقوبات ضده وإلغاء مسلسله في رمضان 2021

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

فصائل المقاومة : كل الخيارات مفتوحة اذا ما تعرض شعبنا لخطر الموت بكورونا

5fbcd30f4c59b711674273cd

لهذا السبب .. صحيفة عبرية: إسرائيل ستسمح للسعودية بإدارة جمعيات خيرية في القدس الشرقية

وزيرة الصحة : 17 وفاة و1946 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و555 حالة تعافٍ

الزهار : زيارة نتنياهو للسعودية تمهد لعمل عسكري ضد دول كبرى في المنطقة

الصحة في غزة: تسجيل 3 وفيات و 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 187 حالة