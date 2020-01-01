دي بروين يوافق على تجديد عقده مع السيتي

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موافقة البلجيكي كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على تجديد عقده لفترة طويلة مع السيتيزين.

ويعتبر النجم البلجيكي كيفن دي بروين صاحب 29 عاماً من أهم نجوم مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق صيف عام 2015، قادماً من فولفسبورج الألماني بمبلغ 76 مليون يورو.

وسينتهي عقد الدولي البلجيكي كيفن دي بروين مع فريقه مانشستر سيتي صيف عام 2023، وبالرغم من ذلك كانت إدارة النادي ترغب في تمديد وتحسين عقد اللاعب من أجل مواصلة مشواره مع السيتيزين لسنوات قادمة.

وأشار موقع “Todofichajes” الإسباني إلى موافقة كيفن دي بروين على تمديد عقده لفترة طويلة مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2025.

وأضاف الموقع أن الإعلان عن تجديد عقد الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق لمدة موسمين قادمين جعل النجم البلجيكي يوافق على الفور على استمراره لفترة طويلة مع السيتي.

وأكمل الموقع بأن عقد كيفن دي بروين الجديد سيجعله الأعلى أجراً في فريق مانشستر سيتي بجانب زميله رحيم ستيرلينج.