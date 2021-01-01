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فصائل المقاومة : كل الخيارات مفتوحة اذا ما تعرض شعبنا لخطر الموت بكورونا

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة : كل الخيارات مفتوحة اذا ما تعرض شعبنا لخطر الموت بكورونا



غزة / سما /

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية ان الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية عن حياة وسلامة الشعب الفلسطيني نتيجة حصاره لغزة ومنع ادخال المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا.

وقال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس في مؤتمر صحفي لفصائل المقاومة بغزة ان الفصائل لن تقبل بموت أبناء الشعب الفلسطيني من الوباء وان كل الخيارات مفتوحة اذا ما تعرض الشعب الفلسطيني للخطر واذا ما تلكأ الاحتلال ورفض ادخال المستلزمات الطبية.

ودعا رضوان الفصائل الفلسطينية الى تشكيل لجان مساندة لوزارة الصحة وان تلزم منتسبيها على الالتزام باجراءات السلامة.

كما دعا رضوان السلطة الفلسطيني الى تقديم ما هو مطلوب منها لانقاذ الحالات الخطيرة المصابة بفيروس كورونا مجددا الدعوة لمنظمة الصحة العالمية للقيام بدورها في تقديم العلاج للمصابين بالفيروس.

وفي سياق متصل جدد رضوان باسم فصائل المقاومة رفض كل أشكال التطبيع الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني موجها التحية للشعب المصري الذي رفض التطبيع الفني.

وأدانت الفصائل استمرار اعتقال السلطة الفلسطينية للناشط نزار بنات بسبب موقفه الرافض لعودة السلطة للعلاقات مع الاحتلال، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه.

ووجهت فصائل المقاومة خلال المؤتمر التحية للأسرى في سجون الاحتلال وعلى رأسهم نائل البرغوثي، مؤكدةً على أن قضيتهم هي أولوية بالنسبة لها.

#المقاومة #غزة #فيروس كورونا #التطبيع مع اسرائيل

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