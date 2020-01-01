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رابط مشاهدة مباراة التعاون والوحدة بث مباشر .. الرياضية السعودية

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة التعاون والوحدة بث مباشر .. الرياضية السعودية



الرياض / سما

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، عن رابط مشاهدة مباراة الوحدة والتعاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 في الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة التعاون والوحدة مباشر تنقل من استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية على القناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عبدالله الغامدي فقط.

وتنطلق مباراة الوحدة ضد التعاون في تمام الساعة 05:50 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والمنامة وبغداد والكويت، وعند 04:50 وفق وقت الخرطوم والقاهرة وعمان والقدس ودمشق وبيروت.

رابط مباراة الوحدة والعين مباشر

وإنتهت الموقعة الأخيرة بين الفريقين في إياب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي بتفوق الوحدة على التعاون بهدفين مقابل هدف، حيث تألق يوسف نياكات ولويس غوستافو.

ورجح مراقبون إمكانية تفوق التعاون في لقاء اليوم بصعوبة أو الاحتكام إلى نتيجة التعادل التي لن تكون مرضية بالنسبة للفريقين في ظل حاجتهما الماسة إلى الانتصار والتقدم بجدول الترتيب.

ويملك التعاون 5 نقاط في المركز الحادي عشر من انتصار وتعادلين وخسارة واحدة في الدوري هذا الموسم، بينما يحتل الوحدة الترتيب الثالث عشر 3 نقاط بالتساوي مع النصر والعين.

ويستعد التعاون للعب مع الاتفاق في الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي ثم الباطن وأبها، بينما يواجه الوحدة نظيره الاتحاد والهلال والعين والفتح في قادم المواعيد الكروية.

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