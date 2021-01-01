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محكمة بداية نابلس تصدر حكما بالأشغال الشاقة 5 سنوات لمدانين بتهمة استعمال سند مزور

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بإدانة المتهم الأول (ا، ش) بالأشغال الشاقة مدة خمسة سنوات، بتهمة استعمال سند مزور سندا لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني(أ.ع) بتهمة التزوير في أوراق رسمية بالاشتراك، سندا للمادة 265 و76 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة خمسة سنوات.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .

#بداية نابلس

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