أبو عمرو يطلع القنصل البريطاني والقنصل السويدي على آخر التطورات

رام الله / سما /

أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، القنصل البريطاني العام فيليب هول، على آخر التطورات.

وتباحث أبو عمرو وهول في العديد من القضايا الهامة، خاصة ملف المصالحة الفلسطينية، وجهود الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا، وموقف القيادة الفلسطينية بعد إجراء الانتخابات الأميركية التي أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأثنى على الدور البريطاني في تقديم الدعم للحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار وباء كورونا، مؤكداً أهمية التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

كما تلقى أبو عمرو اتصالاً هاتفياً من القنصل السويدي جيسيكا أولسون وأطلعها على آخر التطورات التي تعيشها القضية الفلسطية.

وثمن أبو عمرو الدعم السويدي لدولة فلسطين على كافة المستويات، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية على المستوى المالي والصحي، مؤكداً أهمية استمرار الدعم والتعاون المشترك.