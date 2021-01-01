كلية الإعلام بجامعة الأقصى تنظم عزاء افتراضيا لعميدها الأسبق

غزة / سما /

نظمت كلية الإعلام بجامعة الأقصى تحت رعاية القائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د أيمن صبح عزاءً افتراضياً للدكتور الراحل أحمد أبو السعيد الذي توفي إثر إصابته بفايروس كورونا، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب الظروف الراهنة في ظل جائحة كورونا.

وأكد دكتور أ.د. أيمن صبح في كلمته على دور الراحل دكتور أحمد أبو السعيد في تأسيس كلية الإعلام بالجامعة والارتقاء بها، وأثنى على الفقيد مقدماً العزاء لعائلته والشكر لمن ساهم في تنظيم هذه الفعالية.

ودعا أ.د.أيمن صبح أن تصبح هذه الفكرة نموذجاً يحتذى به ويطبق في المجتمعين المحلي والإقليمي في ظل ظروف جائحة كورونا التي حالت دون المشاركة في واجب العزاء.

وفي كلمته أكد دكتور أحمد المغاري عميد كلية الإعلام الحالي بالجامعة على أن الفقيد ابو السعيد كان له دوراً بارزاً وبصمة واضحة في حياة كل خريج من خريجي كلية الإعلام، وقال د. مغاري في: "كان الدكتور أبو السعيد أحد أعمدة الكلية وله بصمات واضحة في كل شؤونها، حيث يعتبر من مؤسسين الكلية الأوائل"

وتخلل العزاء الافتراضي الاستماع لآياتٍ من القرآن الكريم، وقراءة الفاتحة على روح فقيد جامعة الأقصى، ونعيٍ من أ. د صبح ود. مغاري وأساتذة كلية الإعلام، ومن ثم استقبال واجب العزاء عبر منصات التواصل الاجتماعي و الدعاء للفقيد وكافة أموات المسلمين.

وتعد هذه الفعالية هي الأولى من نوعها في فلسطين من حيث الفكرة والتنفيذ والبروتوكول، حيث صممت كلية الإعلام صفحة لمجموعة خاصة على الفيسبوك باسم عزاءأحمدأبو_السعيد، على الفيسبوك، وتم الترويج لها، ولاقت إقبالاً من ذوي الفقيد، وزملائه وطلبته والإعلاميين، ووصل عدد المشتركين فيها حوالي ألف مشترك خلال يومين فقط، وقدم المعزيون تعازيهم من خلال المنشورات والصور والفيديوهات، التي تم نشرها بمشاركة لفيف من هيئات أكاديمية فلسطينية وعربية وطلابية، والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين ذكروا مناقب الفقيد أبو السعيد وسيرته الحسنة وحسن معالمته، وقام طاقم كلية الإعلام من محاضرين وإداريين ورؤساء الأقسام، بتقبل التعازي والرد عليها من خلال تواجدهم في مختبر الحاسوب في الكلية.

وانطلقت الفعالية من مبنى كلية الإعلام بآيات عطرة من القرآن الكريم، وكلمة مباشرة للاستاذ الدكتور أيمن صبح القائم بأعمال رئيس الجامعة، ود.أحمد المغاري عميد كلية الإعلام، وكان مقدم هذه الفعالية الإعلامي في إذاعة صوت القدس محمد الحطاب وهو من خريجي كلية الإعلام بجامعة الأقصى وأحد طلاب دكتور أحمد أبو السعيد، ثم كان هناك دعاءً وابتهالاً.

وفي الكلمة الختامية قدم عميد الكلية د.أحمد المغاري المواساة لعائلة الفقيد وشكر رئيس الجامعة أ.د أيمن صبح، والنائب الإداري د. فائق الناعوق، ودائرة الإعلام والعلاقات العام بالجامعة لمساهماتهم الجادة في إنجاح الفعالية، كما قدم الشكر للزملاء والإعلاميين الذي كان لهم دور فاعل في انجاحها.