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بداية نابلس تصدر حكماً بالسجن 10 سنوات لمدانين بتهمة الحيازة والتعاطي والاتجار بالمخدرات

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

حكمت بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، على المتهمين (م،خ) و(ب،ش)  بالسجن 10 سنوات وعلى المتهم الثاني (ب،ش) بالسجن 10 سنوات، وقررت دمج العقوبة بحق المدان الأول وتنفيذ الأشد وهي الحبس 10 سنوات، بتهمة الحيازة والتعاطي والاتجار بالمخدرات.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي، بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس .

#بداية نابلس

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